«Может морочить мне голову»: Трамп заявил, что Путин не будет «захватывать всю Украину»

Владимир Путин не хочет останавливать огонь по линии фронта, так как планирует полностью взять под контроль четыре бывших региона Украины, утверждает Bloomberg. При этом Дональд Трамп уверен, что президент РФ не собирается «захватывать всю Украину» и готов прекратить боевые действия. Однако он не исключил, что Путин может «немного морочить» ему голову. The Atlantic пишет, что США не добились никаких уступок от РФ, поэтому главе Белого дома приходится их «выдумывать».

Президент РФ Владимир Путин не согласился с условием американского коллеги Дональда Трампа остановить огонь по линии фронта. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф не смог переубедить лидера России на личной встрече, выяснил Bloomberg.

Источники агентства утверждают, что Путин хочет взять под полный контроль четыре бывшие региона Украины. Уиткофф пытался убедить российского лидера, что необходимо согласиться на прекращение огня по линии фронта, а затем перейти к переговорам по полному урегулированию конфликта. Однако Путин не намерен отказываться от своей позиции по территориальному вопросу.

«Это требование наносит удар по усилиям президента США Дональда Трампа по достижению прекращения огня и окончательного прекращения войны на фоне растущего разочарования в Белом доме по поводу отсутствия прогресса в переговорах», — сказано в материале.

Один из источников утверждает, что переговоры зашли в тупик. По его мнению, для дальнейшего прогресса необходим прямой контакт между Путиным и Трампом.

Ни российская, ни американская стороны не стали комментировать Bloomberg происходящее. Неназванные европейские чиновники подтвердили агентству, что в данный момент нет признаков отказа Москвы от территориальных претензий. Они отметили, что в течение двух недель станет ясно, смогут ли США добиться урегулирования конфликта.

Уиткофф в эфире радиостанции WABC обозначил, что его встречи с Путиным не длились менее трех часов. Он считает, что Путин «впервые за десятилетия видит возможность пересмотреть отношения РФ и США». Он также назвал Кремль «впечатляющим местом».

«Хочет мира», но «может морочить голову»

Трамп в интервью ABC News заявил, что президент России готов прекратить боевые действия на Украине. При этом американский президент не исключил, что в вопросе заключения мира Путин якобы может «немного морочить ему голову».

«Он мог бы морочить мне голову немного. Я бы сказал, что он хотел бы остановить войну. …Если бы не я, я думаю, он бы хотел захватить всю страну», — сказал Трамп.

Он также выступил с утверждением, что Россия могла бы взять под контроль всю Украину, если бы у власти в США оставались «неудачники»:

«На самом деле, его (президента РФ — прим. ред.) мечта была — захватить всю страну. Думаю, благодаря мне он этого не сделает».

Трамп отметил, что не доверяет многим людям. Однако он считает, что Путин его уважает, поэтому «не собирается захватывать» Украину. Трамп также добавил, что считает ракетные удары по украинской территории неуместными, ему это «не понравилось».

С Путиным проще

Помимо прочего, Трамп в беседе с американским журналистом Гленном Беком признал, что ему проще общаться с Путиным, чем с украинским президентом Владимиром Зеленским:

«Я думаю, он [Путин] готов заключить сделку, и я бы сказал, что до сих пор с ним проще иметь дело, чем с Зеленским».

До этого в разговоре с главным редактором The Atlantic Джеффри Голдбергом Трамп также намекнул, что у него есть сложности в общении с Зеленским после конфликта в Белом доме. Однако он все же может стать на сторону Украины в конфликте:

«Необязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины — да».

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The Atlantic отмечает, что Трамп так и не добился ни одной уступки от Путина. По их данным, сделка «настолько односторонняя в пользу Путина», что американскому президенту приходится «выдумать» уступки. Издание полагает, что в случае отказа РФ от американского варианта мирной сделки США вряд ли будут безоговорочно поддерживать Украину.