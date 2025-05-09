Матвиенко высказалась о предстоящей встрече Путина и То Лама

Матвиенко ожидает конструктивного и содержательного разговора Путина и То Лама

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ожидает конструктивного и содержательного разговора президента РФ Владимира Путина и генсека ЦК компартии Вьетнама То Лама. Ее слова приводит РИА Новости.

То Лам 8 мая прибыл в российскую столицу с официальным визитом, в том числе для участия в праздновании Дня Победы.

«Хочу сердечно приветствовать вас и вашу представительную делегацию в Совете Федерации. Мы очень рады вашему визиту по приглашению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Знаю, что завтра у вас состоятся конструктивные, содержательные переговоры», — заявила она.

По словам Матвиенко, на сегодняшний день Вьетнам — самый надежный партнер России в Юго-Восточной Азии. Спикер Совфеда отметила, что сотрудничество между сторонами прошло проверку временем.

В ходе встречи политик также напомнила, что в текущем году будет отмечаться несколько важных для Вьетнама дат: 70-летие установления дипломатических отношений стран, 80-летие провозглашения независимости Вьетнама.

Матвиенко добавила, что РФ ценит, что до сих пор вьетнамцы помнят о помощи, которую страна оказала народу в его борьбе с иностранными интервентами.

Ранее Путин поблагодарил Си Цзиньпина и попрощался с ним.