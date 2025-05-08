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Генсек КП Вьетнама прибыл в Москву

Президент и генсек Коммунистической партии Вьетнама То Лам прибыл в Москву
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам прибыл в Москву с официальным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

В программу визита вьетнамского политика в Россию входит посещение парада 9 мая на Красной площади в Москве.

4 апреля с То Ламом созвонился президент США Дональд Трамп. В ходе разговора То Лам заявил, что Вьетнам хочет вернуться в торговле с нулевыми пошлинами в случае, если ему удастся заключить торговое соглашение с США.

До этого президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с То Ламом в Нью-Йорке. Украинский лидер поблагодарил президента Вьетнама за гуманитарную поддержку и готовность помочь с восстановлением страны после окончания боевых действий.

Ранее То Лам положительно оценил переговоры с Путиным.

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