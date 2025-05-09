Путин поблагодарил Си Цзиньпина и попрощался с ним

Президент России Владимир Путин выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпину за визит в Москву и содержательные беседы, а также попрощался с ним. Об этом сообщает РИА Новости.

«Спасибо большое, спасибо за ваш визит. У вас еще целый день работы здесь предстоит. Очень содержательные беседы у нас были. Всего самого доброго, с праздником еще раз», — сказал глава российского государства во время прощания с лидером Китая.

7 мая Си Цзиньпин прибыл в Москву. В тот день китайский лидер заявил, что Россия и КНР намерены совместно защищать итоги Второй мировой войны, существующую международную систему, опирающуюся на ООН и международное право, а также противостоять гегемонии и «политике силы».

8 мая в Кремле состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина. После подписания совместных документов лидер РФ заявил, что российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня. По словам Путина, общее героическое прошлое и боевое братство — надежный фундамент для их дальнейшего развития и укрепления.

9 мая Си Цзиньпин посетил парад в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что дружба Китая и РФ «закалена огнем и скреплена кровью».