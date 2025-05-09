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Путин рассказал, сколько людей были вовлечены во Вторую мировую войну

Путин: во Вторую мировую войну было вовлечено 80% населения планеты
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Иван Секретарев/Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости

Около 80% населения планеты оказалось вовлечено во Вторую мировую войну. Об этом во время выступления в рамках парада Победы на Красной площади в Москве заявил президент РФ Владимир Путин.

«В огненную орбиту Второй мировой войны было вовлечено почти 80% населения планеты», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что полный разгром нацистской Германии и милитаристской Японии был достигнут общими усилиями стран, сегодня входящих в состав ООН.

Парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве в 10:00 мск.

Торжественное шествие открыл расчет воспитанников Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. После них на брусчатке появились знаменные группы. Они вынесли флаги РФ, армии страны и Знамя Победы.

При этом в параде наряду с российскими военнослужащими приняли участие расчеты из дружественных государств. Сначала на Красную площадь вышли солдаты из Азербайджана, за которыми прошли представители вооруженных сил Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Также в шествии приняли участие военнослужащие из КНР, Вьетнама, Монголии, Мьянмы, Лаоса и Египта.

Ранее Путин назвал День Победы главным праздником в РФ.

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