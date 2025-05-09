Путин назвал День Победы главным праздником в России

Президент РФ Владимир Путин перед началом парада на Красной площади заявил, что День Победы является главным праздником для российского народа.
Он отметил, что сейчас россияне как наследники победителей отмечают праздник 9 Мая как родной, самый главный праздник для страны, народа и каждой семьи.
В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Торжества пройдут по всей России. Всего более 170 событий вошли в план мероприятий, приуроченных к памятной дате. Среди ключевых событий — акции «Свеча памяти», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».
Особое внимание уделят мероприятиям по случаю важных сражений. По словам министра культуры Ольги Любимовой, празднование 80-летия Победы станет самым масштабным за прошедшие десятилетия.
В столичном Музее Победы на Поклонной горе представили официальный логотип 80-летия Победы: на нем изображена скульптура Евгения Вучетича «Родина-мать зовет!», которая находится на Мамаевом кургане в Волгограде.
По Красной площади пройдут колонны бронеавтомобилей, ракетовозов, тягачей, танков и другой гусеничной техники. После прохода сводных полков военнослужащих на брусчатку выйдут колонны военной техники. О том, какие боевые машины примут участие в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, — в материале «Газеты.Ru».
Ранее День Победы стал самым популярным запросом в украинском Google.