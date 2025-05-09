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В параде Победы приняли участие расчеты дружественных государств

ТАСС: по Красной площади прошли расчеты дружественных государств

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по Красной площади прошли парадные расчеты военнослужащих армий стран Содружества Независимых Государств и других дружественных государств. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Торжественное шествие открыл расчет воспитанников Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова. За ними последовали знаменные группы, несущие флаги Российской Федерации, Вооруженных сил России и Знамя Победы.

«С первых дней войны народы Советского Союза стали единым фронтом против фашизма. Сегодня мы с гордостью приветствуем военные подразделения наших братьев по оружию из стран Содружества», — отметил диктор.

Парадная колонна иностранных военнослужащих началась с расчета Азербайджана, за которым прошли представители вооруженных сил Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Помимо этого, в параде приняли участие военные из дружественных стран, среди которых первым прошел расчет Вьетнама, за которым последовали подразделения Египта, Китая, Лаоса, Монголии и Мьянмы.

Ранее День Победы стал самым популярным запросом в украинском Google.

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80 лет Победы
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