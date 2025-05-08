Путин заявил, что Россия ценит объективную позицию Китая по Украине

Россия высоко оценивает взвешенную позицию Китая по вопросу конфликта на Украине и его желание помочь в урегулировании. Об этом говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которое опубликовано на сайте Кремля.

«Российская сторона позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию китайской стороны по украинскому кризису и приветствует стремление Китая играть конструктивную роль в его урегулировании политико-дипломатическим путем», — указано в документе.

Отмечается, что Китай продолжит усилия по созданию условий для дипломатического урегулирования украинского конфликта в рамках ООН и других площадок.

8 мая в Кремле состоялись переговоры Путина и Цзиньпина. Главы государств, в частности, обменялись мнениями о ситуации в мире и обсудили развитие российско-китайских отношений.

Переговоры прошли в двух форматах: узком и расширенном с участием делегаций двух стран. По итогам были подписаны совместные документы.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай могут провести двусторонние годы образования.