Россия и Китай могут провести двусторонние годы образования

РФ и КНР могут провести двусторонние годы образования по предложению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мы поддерживаем эту идею, считаем ее очень своевременной и полезной», — заявил российский лидер.

Си Цзиньпин 7-10 мая находится с официальным визитом в России. 8 мая глава КНР прибыл в Кремль для переговоров с Путиным. Основными темами стали ситуация в мире, а также развитие российско-китайских отношений.

В ходе встречи, продлившейся 3,5 часа, президент России договорился вместе с Си Цзиньпином отметить 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Пекине и почтить память павших в борьбе с японским милитаризмом.

До этого сообщалось, что в России могут сократить прием на платное образование в вузы.

Ранее сообщалось, что в России в Год семьи продолжили закрывать роддома.