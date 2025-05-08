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Россия и Китай могут провести двусторонние годы образования

Путин поддержал идею Си Цзиньпина провести годы образования РФ и КНР
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Александр Кряжев/фото-хост агентство РИА Новости

РФ и КНР могут провести двусторонние годы образования по предложению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мы поддерживаем эту идею, считаем ее очень своевременной и полезной», — заявил российский лидер.

Си Цзиньпин 7-10 мая находится с официальным визитом в России. 8 мая глава КНР прибыл в Кремль для переговоров с Путиным. Основными темами стали ситуация в мире, а также развитие российско-китайских отношений.

В ходе встречи, продлившейся 3,5 часа, президент России договорился вместе с Си Цзиньпином отметить 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Пекине и почтить память павших в борьбе с японским милитаризмом.

До этого сообщалось, что в России могут сократить прием на платное образование в вузы.

Ранее сообщалось, что в России в Год семьи продолжили закрывать роддома.

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