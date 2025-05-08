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В Кремле прокомментировали встречу Путина и Си Цзиньпина

Песков: встреча Путина и Си Цзиньпина не является «сообщением» для третьих стран
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Алексей Никольский/фото-хост агентство РИА Новости

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве не является «сообщением» для третьих стран, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, встреча лидеров России и Китая делается ради интересов двух народов.

До этого Песков сообщил, что вопросы урегулирования украинского конфликта пока не обсуждались на переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли в Кремле 8 мая. Стороны сначала общались в узком формате, а затем перешли к расширенному формату с участием делегаций двух стран. Продолжительность встречи составила 3,5 часа.

В ходе беседы лидеры государств подписали соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Позднее Путин заявил, что переговоры между Россией и Китаем в Москве прошли в теплой, товарищеской атмосфере, были содержательными и продуктивными.

Ранее помощник Путина назвал основную сферу сотрудничества РФ и Китая.

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