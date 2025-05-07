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Еще один гость прибыл в Москву на парад Победы

РИА: лидер Мьянмы прибыл в Москву для участия в параде Победы
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма генерал Мин Аунг Хлаин прибыл в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что 9 мая он примет участие в праздновании Дня Победы над фашизмом.

В свою очередь бирманский телеканал MRTV сообщал, что Мин Аунг Хлаин кроме участия в мероприятиях планирует встретиться с лидерами стран, которые будут присутствовать на празднике.

В тот же день президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву по случаю празднования 9 мая. У него также запланирована встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

До этого в Москву с официальным визитом прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро.

9 мая в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров.

Ожидается прибытие председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, президента Сербии Александара Вучича. Кроме того, парад должны посетить премьер-министра Словакии Роберта Фицо и руководители большинства бывших республик СССР, которые внесли свой вклад в разгром нацистской Германии. Также приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии.

Ранее самолет Вучича вылетел из Баку в Москву после вынужденной посадки.

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80 лет Победы
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