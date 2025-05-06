Кто приедет на парад Победы: в Кремле огласили полный список иностранных гостей

На параде Победы, который пройдет на Красной площади Москвы 9 мая, ожидаются лидеры 29 стран, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Список скорректирован в сторону увеличения, неделю назад сообщалось о присутствии высоких гостей из 22 государств.
К настоящему времени перечень стран-гостей выглядит так: Абхазия; Азербайджан; Армения; Белоруссия; Буркина-Фасо; Босния и Герцеговина (возможно, речь идет про лидера Республики Сербской — образования в составе Боснии и Герцеговины); Бразилия; Вьетнам; Венесуэла; Гвинея-Бисау; Египет; Зимбабве; Казахстан; КНР; Киргизия; Конго; Куба; Лаос; Монголия; Мьянма; Палестина; Сербия; Словакия; Таджикистан; Туркмения; Узбекистан; Экваториальная Гвинея; Эфиопия; Южная Осетия.
Индия, Индонезия, Никарагуа, КНДР и ЮАР также будут представлены делегатами высокого ранга, но не лидерами.
Кроме того, на московский парад по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии.
Из бывших республик СССР, чьи жители принимали участие в разгроме нацисткой Германии в составе частей Красной Армии, не будут присутствовать представители Украины, Грузии, Молдавии, Латвии, Литвы и Эстонии.
Министр обороны России Андрей Белоусов ранее сообщал, что для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, в том числе семи стран бывшего Советского Союза. Как и в прошлые юбилейные годы, в параде предусмотрена историческая часть, которая будет включать пешие колонны со штандартами фронтов, с боевыми знаменами прославленных соединений и наиболее отличившихся воинских частей, с вооружением и экипировкой времен Великой Отечественной войны. Будут и механизированные колонны исторической военной техники.
Угрозы Украины
Украина отвергла предложенное Россией трехдневное перемирие для празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, президент Владимир Зеленский дважды давал понять, что украинские власти постараются испортить россиянам праздник.
29 апреля в вечернем обращении к согражданам Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая.
«Они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — отметил он.
А 3 мая он заявил, что Украина с точки зрения безопасности не рекомендует зарубежным лидерам посещать Россию во время празднования Дня Победы.
В ответ на это зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая».
В Кремле, в свою очередь, пообещали быстрый адекватный ответ в случае провокаций.
6 мая МИД Украины заявил, что считает неприемлемым участие военных третьих стран в параде Победы на Красной площади.
«Призываем все иностранные государства воздержаться от участия их военнослужащих в параде в Москве 9 мая. Особенно это касается стран, которые декларируют нейтральность», — говорится в заявлении.
В министерстве отметили, что Украина будет считать участие в параде Победы поддержкой СВО. МИД республики также призвал к достойному чествованию «коллективной победы над нацизмом».
При этом атаки беспилотников ВСУ на российские регионы, включая Москву и Подмосковье, усилились.