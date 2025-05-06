Кто приедет на парад Победы: в Кремле огласили полный список иностранных гостей

Танки Т-34 на Тверской улице во время репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 29 апреля 2025 года

9 мая в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Ожидается прибытие председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, президента Сербии Александара Вучича, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также руководителей большинства бывших республик СССР, внесших свой вклад в разгром нацистской Германии. Кроме того, приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии.

На параде Победы, который пройдет на Красной площади Москвы 9 мая, ожидаются лидеры 29 стран, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Список скорректирован в сторону увеличения, неделю назад сообщалось о присутствии высоких гостей из 22 государств.

К настоящему времени перечень стран-гостей выглядит так: Абхазия; Азербайджан; Армения; Белоруссия; Буркина-Фасо; Босния и Герцеговина (возможно, речь идет про лидера Республики Сербской — образования в составе Боснии и Герцеговины); Бразилия; Вьетнам; Венесуэла; Гвинея-Бисау; Египет; Зимбабве; Казахстан; КНР; Киргизия; Конго; Куба; Лаос; Монголия; Мьянма; Палестина; Сербия; Словакия; Таджикистан; Туркмения; Узбекистан; Экваториальная Гвинея; Эфиопия; Южная Осетия.

Индия, Индонезия, Никарагуа, КНДР и ЮАР также будут представлены делегатами высокого ранга, но не лидерами.

Кроме того, на московский парад по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии.

Из бывших республик СССР, чьи жители принимали участие в разгроме нацисткой Германии в составе частей Красной Армии, не будут присутствовать представители Украины, Грузии, Молдавии, Латвии, Литвы и Эстонии.

Министр обороны России Андрей Белоусов ранее сообщал, что для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, в том числе семи стран бывшего Советского Союза. Как и в прошлые юбилейные годы, в параде предусмотрена историческая часть, которая будет включать пешие колонны со штандартами фронтов, с боевыми знаменами прославленных соединений и наиболее отличившихся воинских частей, с вооружением и экипировкой времен Великой Отечественной войны. Будут и механизированные колонны исторической военной техники.

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Угрозы Украины

Украина отвергла предложенное Россией трехдневное перемирие для празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, президент Владимир Зеленский дважды давал понять, что украинские власти постараются испортить россиянам праздник.

29 апреля в вечернем обращении к согражданам Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая.

«Они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — отметил он.

А 3 мая он заявил, что Украина с точки зрения безопасности не рекомендует зарубежным лидерам посещать Россию во время празднования Дня Победы.

В ответ на это зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая».

В Кремле, в свою очередь, пообещали быстрый адекватный ответ в случае провокаций.

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6 мая МИД Украины заявил, что считает неприемлемым участие военных третьих стран в параде Победы на Красной площади.

«Призываем все иностранные государства воздержаться от участия их военнослужащих в параде в Москве 9 мая. Особенно это касается стран, которые декларируют нейтральность», — говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что Украина будет считать участие в параде Победы поддержкой СВО. МИД республики также призвал к достойному чествованию «коллективной победы над нацизмом».

При этом атаки беспилотников ВСУ на российские регионы, включая Москву и Подмосковье, усилились.