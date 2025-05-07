Президент Конго прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю 9 мая

Президент Республики Конго прибыл в РФ по случаю Дня Победы

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву по случаю празднования 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, у Сассу-Нгессо запланирована встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

До этого в Москву с официальным визитом прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро.

9 мая в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Ожидается прибытие председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, президента Сербии Александара Вучича, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также руководителей большинства бывших республик СССР, внесших свой вклад в разгром нацистской Германии. Кроме того, приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии.

Ранее лидеры стран ЕС решили не ехать в Киев 9 мая.