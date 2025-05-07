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Путин выразил благодарность Мадуро за визит в Москву на празднование Дня Победы

Путин поблагодарил Мадуро за приезд в РФ на празднование 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин поблагодарил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро за приезд в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я очень благодарен вам за то, что вы нашли время и приехали на празднование Победы во Второй мировой войне. У нас мы называем эту войну Великой Отечественной», — сказал Путин.

До этого Venezolana de Televisión сообщал, что Мадуро вместе с супругой Силией Флорес прибыл в Москву 6 мая с рабочим визитом.

Как отмечает телеканал, во время визита политик встретится с российскими официальными лицами и международными лидерами, что поспособствует углублению отношений между странами.

9 мая в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Ожидается прибытие председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, президента Сербии Александара Вучича, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также руководителей большинства бывших республик СССР, внесших свой вклад в разгром нацистской Германии. Кроме того, приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии.

Ранее лидеры стран ЕС решили не ехать в Киев 9 мая.

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