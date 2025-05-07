Самолет Вучича вылетел из Баку в Москву после вынужденной посадки

Самолет президента Сербии Александра Вучича вылетел из Баку в Москву после вынужденной посадки в Баку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

7 мая сообщалось, что самолет Вучича, летевшего в Москву на День Победы, был вынужден приземлиться в Баку.

9 мая в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Ожидается прибытие председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, президента Сербии Александара Вучича, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также руководителей большинства бывших республик СССР, внесших свой вклад в разгром нацистской Германии. Кроме того, приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии.

При этом Латвия и Литва закрыли свое воздушное пространство для самолета Вучича, который намерен 9 мая посетить российскую столицу.

в Риге и Вильнюсе данное решение связали с «политической чувствительностью цели полета» сербского лидера в Москву. При этом сроки, в которые будет действовать запрет, остаются неизвестными.

Ранее Мадуро прибыл на переговоры с Путиным.