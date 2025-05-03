Вучич и Фицо испытали проблемы со здоровьем в день отказа Зеленского от перемирия

mk.ru: Вучич и Фицо заболели в день отказа Зеленского от перемирия на День Победы

Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо испытали проблемы со здоровьем в день отказа украинского лидера Владимира Зеленского от перемирия на День Победы. Об этом пишет mk.ru.

Журналисты обратили внимание, что Вучич почувствовал недомогание во время визита в США. Ему потребовалась помощь врачей. После возвращения в Сербию глава государства был госпитализирован в Военно-медицинскую академию (ВМА). При этом причины произошедшего не раскрываются.

Издание добавило, что также проблемы со здоровьем возникли и у Фицо. Авторы материала отметили, что в последние дни глава словацкого кабмина несколько раз отменил запланированные мероприятия.

Владимир Зеленский 3 мая отверг предложение о трехдневном перемирии на День Победы, предложил прекратить огонь на месяц и вновь дал понять, что Киев может ударить по Москве 9 мая. По словам президента Украины, республика не гарантирует безопасности мировых лидеров, которые приедут в российскую столицу на парад. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле высказались о реакции Киева на предложение о перемирии.