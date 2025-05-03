«Не советуем ехать в РФ на 9 Мая». Зеленский отверг предложение о перемирии на День Победы

Захарова: Зеленский угрожает иностранным лидерам, которые приедут на парад в День Победы

Владимир Зеленский отверг предложение президента России о трехдневном перемирии на День Победы, предложил прекратить огонь на месяц и вновь дал понять, что Киев может ударить по Москве 9 Мая. По словам Зеленского, Украина не гарантирует безопасности мировых лидеров, которые приедут в российскую столицу на парад. В ответ в Совете Федерации его охарактеризовали как «мелкого хулигана, который превратился в шантажиста и террориста». А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая».

Президент Украины Владимир Зеленский отверг российское предложение о трехдневном перемирии на День Победы и назвал инициативу Владимира Путина «театральной постановкой для создания атмосферы выхода РФ из изоляции». Об этом, как сообщает «Интерфакс Украина», он заявил на брифинге с журналистами. Зеленский вновь стал настаивать на перемирии сразу на 30 дней, оговариваясь, что это «модель, которую предложили американцы».

«С этой даты (9 мая. — прим. ред.) или с другой — все равно. Так, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться», — сказал Зеленский.

На том же брифинге украинский лидер заявил, что Киев не гарантирует безопасности мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад в честь Дня Победы.

«Мы не рекомендуем вам с точки зрения [безопасности] посещать РФ. А если вы это делаете — не спрашивайте нас. Это ваше личное решение», — сказал Зеленский, обращаясь к политикам.

Президент Украины считает, что Россия в эти дни может самостоятельно пойти на «поджоги, подрывы и так далее», а затем «обвинить в этом нас».

«Наша позиция очень проста ко всем странам, которые ехали или едут на 9 Мая: мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем», — сказал Зеленский.

Перед этим, 29 апреля, Зеленский в вечернем обращении к согражданам уже намекал, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая.

«Они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — отметил он.

Бывший соратник Зеленского экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя это заявление главы украинского государства, назвал его «тупым и упрямым».

«Выходит у нас президент и говорит: «Россияне переживают, что парад под вопросом. И правильно переживают». На что он намекает? На то, что будет бить. Отодвигает вам еще на полгода войну. Когда человек тупой — это печально. Когда упрямый — печально. Но когда тупой и упрямый одновременно — это просто…».

Через три дня после этого Зеленский своим указом ввел против Арестовича санкции.

Арестович в опале: Зеленский ввел санкции против своего бывшего соратника Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против экс-советника главы своего офиса Алексея Арестовича... 01 мая 20:32

Реакция в России

В России заявления Зеленского не остались без внимания.

«А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того», — написал в Telegram зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, «в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая».

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что, отвергая предложение о перемирии, «Зеленский показал всю свою террористическую и фашистскую суть».

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам, дипломат Григорий Карасин расценил отказ Зеленского от перемирия на День Победы как «типичный хулиганский поступок мелкого хулигана, который превратился в шантажиста и террориста».

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «заявления, которые сейчас сделал Зеленский, неслучайны, это классическая угроза террориста международного масштаба».

«Все, что Зеленский заявил в ходе общения с прессой, в очередной раз доказывает неонацистскую сущность киевского режима, ставшего террористической ячейкой», — заявила она, отметив, что теперь украинский лидер «угрожает физической небезопасностью еще и ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «целью предложенного Россией пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни 8, 9 и 10 мая для нас является проверка готовности Киева к поиску путей для устойчивого мира между Россией и Украиной».

По его словам, последовавшая реакция Владимира Зеленского свидетельствует о том, что «идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм, и победа над гитлеровской Германией праздником для них, судя по всему, не является».