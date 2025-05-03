В Кремле высказались о реакции Киева на предложение о перемирии

Песков: неготовность Киева к перемирию демонстрирует неонацизм в его основе

В настоящее время идеологической основой правительства Украины является неонацизм. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя реакцию Киева на предложенное Москвой майское перемирие.

«Неготовность режима прямо ответить на сделанное Россией предложение ясно показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм. И победа над гитлеровской Германией, над коричневой чумой и нацизмом, праздником для них, судя по всему, не является», — сказал представитель Кремля.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского коллеги о перемирии. Украинский президент также заявил, что Киев не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад 9 мая.

Ранее политолог объяснил отказ Зеленского от перемирия в дни празднования 80-летия Победы.