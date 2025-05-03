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В ВСУ заявили, что целые роты отказываются идти на штурмы

Украинский пленный Таукач: целые роты ВСУ отказываются идти на штурмы
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Anatolii Stepanov/Reuters

В ВСУ военные целыми ротами отказываются идти на штурмы позиций ВС России, поскольку им дорога их жизнь. Об этом заявил пленный военнослужащий ВСУ Константин Таукач, передает РИА Новости.

«Я знаю, что целыми ротами отказываются от штурмов и уходят на больницу, косят, грубо говоря», — сообщил он.

Пленный украинский боевик охарактеризовал приказы командования ВСУ словами «иди заткни там какую-то брешь своим телом».

В конце апреля военные ВСУ заявили о крайне сложной обстановке для украинских военнослужащих в зоне специальной военной операции.

Украинские бойцы жаловались на активные штурмовые действия российской армии в районе Котляровки. Как отмечалось, российские войска пытаются продвинуться вдоль балки из района Преображенки, что значительно усложняет оборону украинских сил.

Ранее в США заявили, что украинских детей готовят к участию в боевых действиях.

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