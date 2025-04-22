Бойцы ВСУ заявляют о крайне сложной обстановке для украинских военнослужащих в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Украинские бойцы описывают ситуацию как «настоящий ад», указывая на активные штурмовые действия российской армии в районе Котляровки.

Как отмечается, российские войска пытаются продвинуться вдоль балки из района Преображенки, что значительно усложняет оборону украинских сил. В сообщении также говорится, что ВС России закрепляются в серой зоне в районе Надеевки.

«Здесь очень тяжелая обстановка, россияне успели подготовиться, подвезти БК и личный состав. Сейчас начнется реальный ад!», — говорится в сообщении канала.

До этого депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что на Украине нужно усилить мобилизацию из-за больших потерь и дезертирства в рядах вооруженных сил страны.

Ранее в США заявили, что украинских детей готовят к участию в боевых действиях.