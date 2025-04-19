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В США заявили, что украинских детей готовят к участию в боевых действиях

Полковник Дэвис заявил о подготовке детей к боевым действиям на Украине
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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

На Украине начали боевую подготовку детей в свете высоких потерь ВСУ. Об этом в эфире YouTube заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис.

По его словам, властям Украины недостаточно того, что страна «уже потеряла несколько поколений».

«А теперь они организовали секретные лагеря по подготовке детей, это же просто дети, им по 10 — 14 лет! И их готовят к участию в боевых действиях, что будет с их психикой после этого <…> Это буквально фольксштурм, как в нацистской Германии», — сказал эксперт.

Также он отметил, что подобное не может не осуществляться с молчаливого одобрения или даже с поддержкой от президента страны.

В феврале на Украине начался набор в армию по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет. Добровольцам в рамках проекта «Контракт 18-24» обещают выплату в размере 1 млн гривен за подписание контракта и 120 тысяч гривен ($2,7 тысячи) ежемесячного вознаграждения. Кроме того, молодым контрактникам предлагают обучение за государственный счет, ипотеку под 0% и бесплатное медицинское обеспечение. Также они будут иметь право на выезд за границу после года службы.

Ранее в Раде заявили, что мобилизацию на Украине превратили в «бусификацию».

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