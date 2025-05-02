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В Белом доме США используют уязвимую версию Signal для секретных переговоров

The Guardian: Белый дом использует уязвимый Signal для секретных переговоров
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Elizabeth Frantz/Reuters

Высокопоставленные чиновники администрации Дональда Трампа используют модифицированную версию мессенджера Signal с функцией архивации сообщений, что ставит под вопрос безопасность переговоров. Об этом сообщает The Guardian, анализируя фотографии с заседания кабинета, где виден экран телефона экс-советника по нацбезопасности Майка Уолтца.

На снимках заметно, что Уолтц использовал приложение TM SGNL — клон Signal от компании TeleMessage, добавляющий функцию хранения переписки. Это может нарушать end-to-end шифрование, так как сообщения сохраняются на сторонних серверах.

В чатах участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио (ныне и.о. советника по нацбезопасности), директор нацразведки Тулси Габбард и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Видны фрагменты переписки: Вэнс написал «Подтверждение от коллеги: система отключена. Он будет здесь через…», а Уолтц сообщил Рубио: «Есть время». Также в расписании Уолтца значилось совещание PDB (вероятно, ежедневный брифинг для президента).

Уолтц и его заместитель Алекс Вонг отправлены в отставку после скандала с перепиской в мессенджере Signal с утечкой секретных данных. Ожидается, что будут уволены и другие сотрудники, но пофамильный список пока неизвестен. Это первая серьезная перестановка в ближайшем окружении Трампа с момента его вступления в должность. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США объяснили, почему Трамп не стал увольнять Хегсета после скандала с Signal.

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