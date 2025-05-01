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«Уолтц уходит. И он точно не последний». Трамп отправляет в отставку своего советника

Fox News: советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц уволен после скандала
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Майк Уолтц

Ben Curtis/AP
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг отправлены в отставку после скандала с перепиской в мессенджере Signal с утечкой секретных данных. Ожидается, что будут уволены и другие сотрудники, но пофамильный список пока неизвестен. Это первая серьезная перестановка в ближайшем окружении Трампа с момента его вступления в должность. Увольнение пока официально не подтверждено, но все ведущие западные СМИ сообщают о нем как о свершившемся факте.

Об увольнении Уолтца стало известно 1 мая. Поводом для этого события стал скандал, главным участником которого он оказался несколько недель назад, сообщает Fox News.

«Советник по национальной безопасности Уолтц уходит. Он первый. И точно не последний», — заявил лидер меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис.

В своей публикации телеканал напоминает, что в марте главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал заметку с рассказом о том, как его случайно добавили в групповой чат мессенджера Signal с высокопоставленными руководителями национальной безопасности, где обсуждались детали ударов по йеменским повстанцам. Это вызвало в Соединенных Штатах политический скандал, противники Трампа из рядов Демократической партии подвергли его жесткой критике. Создателем чата был Майк Уолтц, он же (по-видимому, непреднамеренно) выслал журналисту приглашение в чат.

После этого Уолтц заявил Fox News, что берет на себя всю ответственность за случившееся. «Я создал эту группу. Это неловко. Мы докопаемся до сути», — сказал он.

Трамп тогда отреагировал на скандал относительно спокойно, поддержал Уолтца и назвал его «хорошим парнем», который «извлек урок».

Тем не менее дело все же дошло до отставки.

«Один из источников, знакомых с ситуацией в Совете национальной безопасности, сообщил, что, по мнению президента Трампа, с момента инцидента с Signal прошло достаточно времени, чтобы уход Уолтца и Вонга можно было представить как часть реорганизации. Президент не решался уволить Уолтца, опасаясь, что это может быть воспринято как уступка внешнему давлению», — сообщает CBS.

Как пишет Politico, в случае отставки Уолтца он станет первым высокопоставленным чиновником, покинувшим администрацию Трампа. До сих пор президент США сопротивлялся давлению с целью уволить членов своего правительства и других высокопоставленных советников.

Кто придет на место Уолтца

По данным Politico, наиболее вероятным кандидатом на место Уолтца является специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, который ведет переговоры с Россией, Ираном и ХАМАС.

Среди других возможных кандидатов — глава администрации Трампа Стивен Миллер, старший директор Совета национальной безопасности по борьбе с терроризмом Себастьян Горка и специальный посланник Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл.

«Уход Уолтца встряхнет команду по национальной безопасности, которая страдает от хаоса и беспорядков, пока команда Трампа пытается урегулировать конфликты на трех театрах военных действий дипломатическим путем и ведет глобальную торговую войну», — отмечает Politico.

Возможные последствия

Уход Уолтца может повлиять на политику США по отношению к Украине, пишет NBC.

«Республиканцы в конгрессе, выступающие за продолжение военной помощи США Украине, рассматривали Уолтца как противовес вице-президенту Дж. Д. Вэнсу и другим представителям администрации, которые более скептически относятся к Киеву и его делу», — говорится в публикации.

При этом телеканал отмечает, что влияние Уолтца в этом вопросе все же не стоит преувеличивать: «его попытки выработать последовательный подход к войне на Украине и другим международным проблемам часто сводились на нет импровизированным и непредсказуемым стилем руководства Трампа».

NBC напоминает, что накануне выборов президента США в ноябре 2024 года Уолтц выступал за увеличение поставок оружия на Украину в случае, если Соединенные Штаты не смогут быстро добиться завершения конфликта дипломатическими методами. Но Трамп, по крайней мере, пока, придерживается другой точки зрения.

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