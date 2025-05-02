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В США объяснили, почему Трамп не стал увольнять Хегсета после скандала с Signal

CNN: Трамп не стал увольнять Хегсета, так как потратил усилия для его назначения
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не уволил главу Пентагона Пита Хегеста из-за скандала с мессенджером Signal, потому что потратил много сил на его назначение. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Он посчитал, что не стоит увольнять министра обороны <...> после того как потратил очень много политического капитала для его утверждения. <...> Уолтца можно <...> было уволить, не беспокоясь из-за очередной борьбы за утверждение», — говорится в материале.

Накануне Майк Уолтц покинул пост советника президента США по национальной безопасности. Его обязанности будет временно исполнять госсекретарь США Марко Рубио. Позже Трамп заявил, что кандидатура Уолтца будет выдвинута на должность постпреда страны при ООН.

В конце марта телеканал NBC сообщил, что Трамп разочаровался в Уолтце из-за утечки из чата по Йемену в Signal: тот пригласил в закрытую беседу главреда Atlantic Джеффри Голдберга.

Ранее Уолтц прокомментировал выдвижение своей кандидатуры на должность постпреда при ООН.

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