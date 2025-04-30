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Россия видит деструктивные попытки вмешаться в деятельность Интерпола

Шойгу: Россия видит деструктивные попытки вмешаться в деятельность Интерпола
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Россия видит деструктивные попытки вмешаться в деятельность Интерпола и политизировать борьбу с терроризмом. Его слова приводит ТАСС.

«Отмечаем деструктивные попытки вмешаться в деятельность Интерпола», — заявил он.

По его словам, Москва исходит из того, что Интерпол является профессиональной структурой, созданной исключительно в целях противодействия преступности.

Также Шойгу отметил, что некоторые страны Европы все более активно используют террористические группировки в своих геостратегических интересах.

Кроме того, Шойгу заявил, что Россия продолжает доводить до Соединенных Штатов необходимость совместной работы по комплексному снижению стратегических рисков. Он также подчеркнул, что успеху работы России и США по снижению стратегических рисков препятствует милитаризация Европы, а также агрессивная риторика со стороны НАТО и Евросоюза.

Ранее Шойгу напомнил о подвиге советских воинов в годы Второй мировой войны.

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