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Шойгу напомнил Европе о подвиге советских воинов в годы Второй мировой войны

Шойгу: Европа забыла, кому обязана освобождением от фашистов 80 лет назад
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Павел Бедняков/РИА Новости

В Европе, по всей видимости, забыли, кто 80 лет назад освободил их от фашистских захватчиков. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

«Бряцание оружием со стороны НАТО и ЕС происходит на фоне попыток переписать историю и героизировать нацистских преступников, подвергнув сомнению подвиг солдат антигитлеровской коалиции и вклад Советского Союза в победу над нацизмом», — заявил Шойгу, выступая в видеоформате на заседании высоких представителей государств БРИКС.

Он напомнил, что в этом году отмечается 80-летие окончания Второй мировой войны и создание ООН. По словам секретаря Совбеза, это не просто даты в календаре, а события, которые оказали огромное влияние на развитие международного сообщества.

В конце марта Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о планах Евросоюза переписать историю XX века, чтобы подрастающее поколение считало, что Россия не одержала победу над нацизмом во Второй мировой войне.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Германию в переписывании истории в пользу Третьего рейха. По ее словам, Берлин отказывается признавать геноцидом преступления фашистских войск во время Великой Отечественной войны, в том числе блокаду Ленинграда. Захарова подчеркнула, что немецкие власти тем самым «оскорбляют» потомков жертв нацизма.

Ранее в Кремле напомнили молодому поколению об ужасах Великой Отечественной войны.

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