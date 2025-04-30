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Россия доводит до США необходимость работы по снижению стратегических рисков

Шойгу: РФ доводит до США необходимость работы по снижению стратегических рисков
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Владимир Смирнов/РИА Новости

Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Россия продолжает доводить до Соединенных Штатов необходимость совместной работы по комплексному снижению стратегических рисков. Его слова приводит РИА Новости.

Шойгу также подчеркнул, что успеху работы России и США по снижению стратегических рисков препятствует милитаризация Европы, а также агрессивная риторика со стороны НАТО и Евросоюза.

8 апреля, в день 15-й годовщины со дня подписания договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о полном провале документа. Заместитель председателя Совбеза подчеркнул, что даже после окончания украинского конфликта «ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно».

Ранее в США назвали стратегию Трампа в отношении России и Китая опасной.

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