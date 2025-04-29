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В США призвали Украину и Россию достичь соглашения, пока Трамп не потерял терпение

Советник Трампа Уолтц призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения
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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в статье в журнале National Interest призвал Россию и Украину как можно быстрее достичь соглашения, пока глава Белого дома Дональд Трамп «не потерял терпение».

Он отметил, что недели переговоров по Украине привели к пониманию того, что нужно для достижения мира.

«Теперь Российская Федерация и Украина должны быстро двигаться к достижению соглашения, пока Трамп не потерял терпение», — указал Уолтц.

До этого Уолтц заявил, что президент Соединенных Штатов настроен на то, чтобы завершить украинский конфликт и оказать любое требуемое давление на Россию и Украину для достижения этого. По его словам, достичь мира на Украине сложно, но процесс идет.

Накануне Трамп допустил, что может занять сторону Украины в конфликте с Россией из-за действий РФ.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о необходимости уничтожить киевский режим.

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