Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в статье в журнале National Interest призвал Россию и Украину как можно быстрее достичь соглашения, пока глава Белого дома Дональд Трамп «не потерял терпение».

Он отметил, что недели переговоров по Украине привели к пониманию того, что нужно для достижения мира.

«Теперь Российская Федерация и Украина должны быстро двигаться к достижению соглашения, пока Трамп не потерял терпение», — указал Уолтц.

До этого Уолтц заявил, что президент Соединенных Штатов настроен на то, чтобы завершить украинский конфликт и оказать любое требуемое давление на Россию и Украину для достижения этого. По его словам, достичь мира на Украине сложно, но процесс идет.

Накануне Трамп допустил, что может занять сторону Украины в конфликте с Россией из-за действий РФ.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о необходимости уничтожить киевский режим.