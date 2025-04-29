Уолтц: Трамп настроен на то, чтобы завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп настроен на то, чтобы завершить украинский конфликт и оказать любое требуемое давление на Россию и Украину для достижения этого. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц в интервью радиостанции Fox News.

«Президент (США — прим. ред.) полон решимости завершить войну, и он готов оказать любое необходимое давление на обе стороны, чтобы завершить ее», — сказал чиновник.

По его словам, достичь мира на Украине сложно, но процесс идет.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью блогеру Чарли Кирку заявил, что продолжение боевых действий на Украине может привести к ядерной эскалации. По словам политика, завершение украинского конфликта является официальной политикой Вашингтона, президент Трамп поставил перед своей командой задачу добиваться прекращения боевых действий всеми силами.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о необходимости уничтожить киевский режим.