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В Белом доме заявили о намерении Трампа завершить конфликт на Украине

Уолтц: Трамп настроен на то, чтобы завершить конфликт на Украине
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CNP/AdMedia/CNP/AdMedia

Президент США Дональд Трамп настроен на то, чтобы завершить украинский конфликт и оказать любое требуемое давление на Россию и Украину для достижения этого. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц в интервью радиостанции Fox News.

«Президент (США — прим. ред.) полон решимости завершить войну, и он готов оказать любое необходимое давление на обе стороны, чтобы завершить ее», — сказал чиновник.

По его словам, достичь мира на Украине сложно, но процесс идет.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью блогеру Чарли Кирку заявил, что продолжение боевых действий на Украине может привести к ядерной эскалации. По словам политика, завершение украинского конфликта является официальной политикой Вашингтона, президент Трамп поставил перед своей командой задачу добиваться прекращения боевых действий всеми силами.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о необходимости уничтожить киевский режим.

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