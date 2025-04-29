Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что может занять сторону Украины в конфликте с Россией из-за действий РФ. Об этом он сказал в интервью The Atlantic.

Главный редактор издания Джеффри Голдберг напомнил Трампу о его критике после ударов ВС России по Киеву в ночь на 24 апреля.

В связи с этим Голдберг спросил, могут ли действия российских властей заставить Трампа заявить о том, что он «на стороне» президента Украины Владимира Зеленского.

«Не обязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины, да», — сказал президент США.

Кроме того, Трамп заявил, что «спасает» Украину и оказывает республике большую услугу.

До этого советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что Дональд Трамп настроен на то, чтобы завершить украинский конфликт и оказать любое требуемое давление на Россию и Украину для достижения этого.

Ранее в США раскрыли последствие встречи Трампа и Зеленского.