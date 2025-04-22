Опубликован портрет Трампа, подаренный Путиным президенту США

Телеканал CNN опубликовал портрет, который в марте президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу.

На картине лидер Соединенных Штатов изображен после попытки покушения. Он показан с поднятым вверх кулаком и подтеками крови на лице. Произведение искусства напоминает о моменте покушения на Трампа во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года. Автором работы является народный художник РФ Никас Сафронов.

Как рассказал в беседе с CNN художник, для него было важно запечатлеть кровь, шрам и храбрость американского политика в момент покушения.

«Он не сломался и не испугался, а поднял руку и показал, что он един с Америкой и вернет ей то, что она заслуживает», — заявил Сафронов, говоря о картине.

По его словам, получив заказ на портрет, он понял, что эта работа может помочь сближению Российской Федерации и США, и поэтому он решил не брать за нее деньги. Вместе с тем художник отметил, что позднее с ним связался сам Путин, назвав портрет Трампа важным шагом для улучшения отношений между двумя странами.

Во второй половине марта спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Трамп получил портрет в подарок от российского президента. По его словам, работа была заказана Путиным у ведущего российского художника. Уиткофф отметил, что Трамп был «по-настоящему тронут».

Ранее Трамп рассказал о разнице в отношениях с Россией и Путиным.