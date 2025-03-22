Уиткофф рассказал, что Путин передал Трампу портрет президента США

Президент США Дональд Трамп получил портрет в подарок от российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Он [Трамп] был по-настоящему тронут», — отметил Уиткофф.

По словам спецпосланника, Путин заказал потрет Трампа у ведущего российского художника.

«И фактически вручил его мне, попросив отвезти домой президенту Трампу», — добавил Уиткофф.

18 марта Путин и Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Глава Белого дома заявил, что во время разговора российский лидер показал себя сильным и твердым человеком. Президент США подчеркнул, что знает Путина «очень хорошо», и выразил уверенность, что он настроен положить конец продолжающемуся конфликту на Украине.

В конце января Трамп рассказал, что он с любовью относится к народу России и всегда имел хорошие отношения с президентом Путиным. Также американский президент выразил надежду, что его контакт с российским лидером состоится «очень скоро».

Ранее помощник президента РФ заявил о подготовке ко встрече Путина и Трампа.