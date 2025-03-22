Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уиткофф рассказал, что Путин передал Трампу портрет президента США

Уиткофф сообщил, что Путин подарил Трампу портрет президента США
close
Win McNamee/Reuters

Президент США Дональд Трамп получил портрет в подарок от российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Он [Трамп] был по-настоящему тронут», — отметил Уиткофф.

По словам спецпосланника, Путин заказал потрет Трампа у ведущего российского художника.

«И фактически вручил его мне, попросив отвезти домой президенту Трампу», — добавил Уиткофф.

18 марта Путин и Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Глава Белого дома заявил, что во время разговора российский лидер показал себя сильным и твердым человеком. Президент США подчеркнул, что знает Путина «очень хорошо», и выразил уверенность, что он настроен положить конец продолжающемуся конфликту на Украине.

В конце января Трамп рассказал, что он с любовью относится к народу России и всегда имел хорошие отношения с президентом Путиным. Также американский президент выразил надежду, что его контакт с российским лидером состоится «очень скоро».

Ранее помощник президента РФ заявил о подготовке ко встрече Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами