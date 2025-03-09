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Трамп рассказал о разнице в отношениях с Россией и Путиным

Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Путиным и жесткая позиция по России
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и жесткая позиция по России. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Трампа, жесткость его позиции в отношении РФ подтверждают принятые в его первый срок на посту президента санкции. Американский президент подчеркнул, что его российский коллега может первым подтвердить это.

7 марта Трамп призвал Россию и Украину к переговорам и заявил о возможном санкционном давлении на РФ, направленном на то, чтобы Москва и Киев приступили к переговорам.

До этого Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Россией, чем с Украиной. Трамп выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин на самом деле хочет достичь мира, несмотря на то, что у Москвы сейчас на руках «все карты».

Также американский президент неоднократно напоминал, что Путин сделал ему комплимент, назвав его гением.

Ранее в Канаде стали продавать огромные ящики с пивом для анестезии от политики Трампа.

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