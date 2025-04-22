Путин поблагодарил султана Омана за то, что он принял приглашение посетить Россию

РИА Новости: Путин выразил благодарность султану Омана за его визит в Россию

Президент России Владимир Путин поблагодарил султана Омана Хейсама бен Тарика за то, что он принял приглашение посетить Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ваше Величество, дорогие друзья, позвольте еще раз вас поприветствовать в Москве и, прежде всего, поблагодарить вас за то, что вы приняли решение и приехали к нам с визитом», — сказал глава государства во время переговоров.

Султан Омана, в свою очередь, выразил российскому лидеру благодарность за теплый прием и гостеприимство.

Во время переговоров Хейсам бен Тарик назвал отношения между арабской страной и Россией крепкими и прочными, сообщает ТАСС. Он добавил, что отношения между государствами развиваются в интересах народов.

До этого стало известно, что султан Омана и президент РФ планируют подписать десять соглашений, в том числе о взаимной отмене визовых требований. Кроме того, российская и оманская стороны также планируют подписать протокол о создании общей комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.

Помимо этого, стороны обсудят сотрудничество в сфере торговли, инвестиций, вопросы гуманитарного сотрудничества и проблемы международной и региональной повестки дня.

Ранее Иран проинформировал Россию о переговорах с США по ядерной сделке.