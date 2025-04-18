Иран проинформировал Россию о переговорах с США по ядерной сделке

Аракчи сообщил Лаврову о переговорах между Ираном и США по ядерной сделке

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым проинформировал его о ходе диалога Тегерана с Вашингтоном по ядерной программе. Его слова передает РИА Новости.

«Мы подробно обсудили ядерную проблематику и переговоры между Ираном и США. Я проинформировал господина Лаврова об их содержании», — сказал Аракчи.

Он подчеркнул, что Россия ранее играла ключевую роль в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и выразил надежду на поддержку Москвы в будущих договорённостях.

«Господин Лавров заверил, что работа будет продолжена», — добавил иранский министр.

Напомним, второй раунд переговоров между делегациями Ирана и США, посвященных урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана, состоится 19 апреля в Риме.

Вашингтон и Тегеран намерены вновь обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Иран готов снизить уровень обогащения урана при одном условии.