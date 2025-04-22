Песков напомнил про действие самозапрета Украины на переговоры с Россией

Песков: Украина пока так и не отменила самозапрет на переговоры с Россией

Украина пока так и не отменила самозапрет на переговоры с Россией. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы де-юре имеем ситуацию, когда украинцы сами себе запретили такие контакты. Никаких действий в сторону отмены этого режима запрета проделано до сих пор не было», — сообщил Песков.

В связи с этим, пояснил Песков, фактически возможностей для российско-украинских переговоров на данный момент нет.

Песков также сообщил, что вопрос урегулирования ситуации на Украине настолько сложный, что укладывать его в жесткие временные рамки не стоит.

Кроме того, как отмечал пресс-секретарь Кремля, российские власти сообщат об очередном визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Россию, если он состоится.

Ранее политолог указал на путь к мирным соглашениям России и Украины.