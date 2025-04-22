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В Кремле призвали не ставить временные рамки по урегулированию на Украине

Песков: не стоит укладывать урегулирование по Украине в короткие временные рамки
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Вопрос урегулирования ситуации на Украине настолько сложный, что укладывать его в жесткие временные рамки не стоит. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона продолжает контакты с США по различным каналам.

«Тема эта настолько сложная, связанная с урегулированием, что, конечно, не стоит ставить какие-то жесткие временные рамки», — заявил Песков.

Он добавил, что подобные попытки являются неблагодарным делом. Представитель Кремля подчеркнул, что работа по данному вопросу ведется.

Разговоры о возможном заключении мирного договора длятся уже несколько месяцев. Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекратят участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, если одна из сторон начнет саботировать процесс.

На его слова отреагировал первый заместитель председателя крымского парламента Сергей Цеков. Он заявил, что «единственным препятствием на пути к миру является киевский режим под руководством Владимира Зеленского».

Ранее Трампу сообщили о серьезной ошибке в решении конфликта на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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