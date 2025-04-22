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Политолог указал на путь к мирным соглашениям России и Украины

Политолог Марков: освобождение Курской области откроет путь к мирным соглашениям
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Александр Кряжев/РИА Новости

Освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) откроет путь к мирным соглашениям Москвы и Киева. Об этом заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

«Можно предположить, что к 9 мая вся территория Курской области будет освобождена от ВСУ. Это, кстати, открывает дорогу для мирных соглашений потому что закрывает проблему оккупации территорий России», — написал он.

Эксперт не стал уточнять, при каких именно обстоятельствах могут быть проведены переговоры между двумя сторонами.

Разговоры о возможном заключении мирного договора длятся уже несколько месяцев. Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекратят участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, если одна из сторон начнет саботировать процесс.

На его слова отреагировал первый заместитель председателя крымского парламента Сергей Цеков. Он заявил, что «единственным препятствием на пути к миру является киевский режим под руководством Владимира Зеленского».

Ранее дипломат заявил, что Киев доказал свое намерение воевать, атаковав Курск.

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Переговоры о мире на Украине
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