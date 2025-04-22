Песков оценил возможность повторного визита Уиткоффа в Россию

Песков: Кремль расскажет об очередном визите Уиткоффа в РФ, если он состоится

Российские власти сообщат об очередном визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Россию, если он состоится. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Когда этот визит состоится, мы вас проинформируем», — заявил он.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников писала, что Уиткофф может посетить Россию после запланированной на конец недели встречи представителей США, Украины и ЕС в Лондоне.

17 апреля Уиткофф заявил, что центральной темой его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным стала тема территорий. По словам чиновника, Москва сможет сохранить за собой «некоторые регионы, но не все». Ранее президент США пообещал, что Вашингтон поможет Киеву вернуть «как можно больше» территорий.

На Украине территориальный вопрос сначала называли «красной линией», однако потом все же допустили обсуждение этой темы. Но только после прекращения огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Уиткофф вывел из себя французов одной фразой на переговорах в Париже.