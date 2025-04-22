В Кремле ответили на вопрос о контактах России и Украины

Песков: сегодня нет никакой конкретики по контактам России и Украины

На сегодняшний день нет никакой конкретики относительно потенциальных контактов между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

«Сейчас нет никакой конкретики на этот счет. Сейчас мы де-факто имеем ситуацию и де-юре, когда украинцы сами себе запретили такие переговоры», — подчеркнул он.

Песков также сообщил, что вопрос урегулирования ситуации на Украине насколько сложный, что укладывать его в жесткие временные рамки не стоит.

Кроме того, как отмечал пресс-секретарь Кремля, российские власти сообщат об очередном визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Россию, если он состоится.

Ранее политолог указал на путь к мирным соглашениям России и Украины.