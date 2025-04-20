Венгерский аналитик прокомментировал столкновения на киевском ЛГБТ-фестивале

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович прокомментировал столкновения во время фестиваля ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-кино Sunny Bunny в Киеве. Об этом он написал в социальной сети X.

По данным СМИ, конфликт произошел между полицией и активистами организации «Правая молодежь», выступавшими против показа кинопрограммы «Квирчик». Протестующие заявили, что мероприятие пропагандирует «нетрадиционные ценности» среди подростков.

«Вот ради чего были жертвы украинцев», — написал Кошкович, комментируя инцидент.

18 апреля украинское издание «Страна» написало, что проведение квир-кинофестиваля Sunny Bunny на Украине в период Страстной пятницы и Пасхи вызвало широкий общественный резонанс и критику со стороны представителей канонической УПЦ и некоторых политиков.

Мероприятие, запланированное с 18 по 25 апреля, совпало с важными религиозными праздниками, что вызвало обвинения в провокации и неуважении к чувствам верующих.

Ранее Юлия Тимошенко осудила открытие ЛГБТ-фестиваля в Страстную пятницу.