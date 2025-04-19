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В Киеве начались стычки из-за проведения ЛГБТ-фестиваля на Пасху

«Страна»: в Киеве начались стычки из-за проведения на Пасху ЛГБТ-фестиваля
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Darrin Zammit Lupi/Reuters

В Киеве проходят стычки полиции с противниками проведения на Пасху кинофестиваля Sunny Bunny в честь ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом в Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна».

«В Киеве около кинотеатра «Жовтень» полиция разогнала акцию противников ЛГБТ-фестиваля», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники полиции начали разгонять митингующих. По данным издания, некоторых протестующих задержали.

В свою очередь организаторы фестиваля заявили, что даты проведения мероприятия согласовывались «в соответствии с международным фестивальным календарем».

18 апреля украинское издание «Страна» написало, что проведение квир-кинофестиваля Sunny Bunny на Украине в период Страстной пятницы и Пасхи вызвало широкий общественный резонанс и критику со стороны представителей канонической УПЦ и некоторых политиков.

Мероприятие, запланированное с 18 по 25 апреля, совпало с важными религиозными праздниками, что вызвало обвинения в провокации и неуважении к чувствам верующих.

Ранее Тимошенко осудила открытие ЛГБТ-фестиваля в Страстную пятницу.

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