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Тимошенко осудила открытие ЛГБТ-фестиваля в Страстную пятницу

Тимошенко раскритиковала кинофестиваль ЛГБТ в Киеве на Страстную пятницу
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РИА «Новости»

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко раскритиковала проведение кинофестиваля ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Киеве в Страстную пятницу и период Пасхи. Об этом она написала в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ничего святого» — это когда ЛГБТ-фестиваль проводят в дни Страстной пятницы и Пасхи», — заявила Тимошенко, призвав организаторов отменить мероприятие.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (УПЦ) поддержал ее, назвав фестиваль «глубоко неуважительным» к верующим.

«Продвижение идеологии, противоречащей христианской нравственности, — надругательство над духовной сутью человека», — сказал митрополит.

18 апреля украинское издание «Страна.ua» написало, что проведение квир-кинофестиваля Sunny Bunny на Украине в период Страстной пятницы и Пасхи вызвало широкий общественный резонанс и критику со стороны представителей канонической УПЦ и некоторых политиков.

Мероприятие, запланированное с 18 по 25 апреля, совпало с важными религиозными праздниками, что вызвало обвинения в провокации и неуважении к чувствам верующих.

Ранее журналисты рассказали про ЛГБТ-движение в ВСУ.

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