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На Украине разгорелся скандал из-за ЛГБТ-фестиваля

На Украине возмутились ЛГБТ-фестивалем в Страстную неделю
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Evgeniy Maloletka/AP

Проведение квир-кинофестиваля Sunny Bunny на Украине в период Страстной пятницы и Пасхи вызвало широкий общественный резонанс и критику со стороны представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и некоторых политиков. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Мероприятие, запланированное с 18 по 25 апреля, совпало с важными религиозными праздниками, что вызвало обвинения в провокации и неуважении к чувствам верующих.

Народные депутаты Александр Гончаренко и Даниил Гетманцев раскритиковали проведение фестиваля в эти дни, подчеркнув несоответствие мероприятия духу Страстной пятницы и Пасхи. Они отметили, что подобные действия не способствуют защите прав ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), а напротив, причиняют вред его имиджу.

Организаторы фестиваля Sunny Bunny в ответ заявили, что выбор дат был обусловлен международным фестивальным календарем и не преследовал цели оскорбить религиозные чувства.

На прошлой неделе в городе Березовском Кемеровской области девушку оштрафовали за символику ЛГБТ, опубликованную семь лет назад.

Ранее в Госдуме начали с молитвы круглый стол по сатанизму.

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