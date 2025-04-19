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Давший показания на экс-губернатора Курской области депутат хочет сложить полномочия

Давший показания на Смирнова и Дедова депутат Васильев хочет сложить полномочия
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Суды общей юрисдикции города Москвы

Курская областная дума рассмотрит вопрос о снятии депутатских полномочий Максима Васильева, который ранее дал показания на экс-главу региона Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова. Об этом сообщает ТАСС.

«Состоится внеочередное заседание Думы с единственным вопросом — о снятии полномочий по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе областной думы.

Накануне стало известно, что показания на Дедова и Смирнова дали генеральный директор ООО «КТК сервис» Андрей Воловиков и находящийся в зоне СВО депутат Васильев.

16 апреля МВД сообщило, что Смирнов и Дедов обвиняются в хищении более 1 млрд рублей, в том числе при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Их арестовали и отправили в Москву для предъявления обвинений. Свою вину они отрицают.

Источник «Коммерсанта» заявил, что сведения о причастности губернатора и его заместителя к хищениям стали известны после допросов экс-руководства АО «Корпорация развития Курской области». По данным МВД, экс-глава региона допускал к контрактам только тех подрядчиков, кто соглашался на «откат» до 15% от суммы договора.

Ранее Хинштейн прокомментировал арест экс-губернатора Курской области и его заместителя.

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