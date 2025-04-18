Стало известно, кто дал показания против экс-губернатора Курской области

Показания против бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова дали гендиректор компании «КТК сервис» Андрей Воловиков и депутат Максим Васильев, находящийся в зоне военной операции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Вина Смирнова и Дедова подтверждается показаниями других фигурантов дела, свидетельскими показаниями, среди которых результаты допроса Васильева и Воловикова», — говорится в документах.

16 апреля МВД сообщило, что Смирнов и Дедов обвиняются в хищении более 1 млрд рублей, в том числе при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Их арестовали и отправили в Москву для предъявления обвинений. Свою вину они отрицают.

Источник «Коммерсанта» заявил, что сведения о причастности губернатора и его заместителя к хищениям стали известны после допросов экс-руководства АО «Корпорация развития Курской области».

По данным МВД, экс-глава региона допускал к контрактам только тех подрядчиков, кто соглашался на «откат» до 15% от суммы договора.

Ранее Хинштейн прокомментировал арест экс-губернатора Курской области и его заместителя.