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Хинштейн прокомментировал арест экс-губернатора Курской области и его заместителя

Хинштейн: через курскую Корпорацию развития прошли десятки миллиардов рублей
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Telegram-канал Александр Хинштейн

Через АО «Корпорация развития Курской области» (КРКО) прошли десятки миллиардов бюджетных рублей. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале, комментируя арест экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его многолетнего соратника, экс-председателя облправительства Алексея Дедова.

Изначально эта компания создавалась исключительно как проектный офис для сопровождения инвесторов, «но стараниями чиновников превратилась в настоящую супер-монополию». Она занималась строительством оборонительных сооружений, фельдшерско-акушерских пунктов и авиационной инфраструктуры. Кроме того, данная структура получала земли под комплексное развитие территорий, выкупала бренды алкогольных напитков и могла стать единственным поставщиком лекарств в Курской области, рассказал врио главы региона.

«В общей сложности через КРКО прошли десятки миллиардов бюджетных рублей. Сколько из них было украдено — вопрос открытый», — написал Хинштейн.

Он отметил, что суд первой инстанции уже удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в бюджет 4,1 млрд рублей, которые были выделены на строительство фортификационных сооружений, но были присвоены руководством корпорации и их подрядчиками.

С конца 2024 года в регионе было возбуждено более десяти уголовных дел, связанных с КРКО, добавил врио губернатора.

16 апреля МВД сообщило, что Смирнов и Дедов обвиняются в хищении более 1 млрд рублей.

По данным ведомства, экс-глава региона допускал к контрактам только тех подрядчиков, кто соглашался на «откат» до 15% от суммы договора.

Ранее сообщалось, что бывший первый замгубернатора Курской области не признал вину.

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