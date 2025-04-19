Полянский рассказал о реакции ООН на нарушение Украиной моратория

В ходе закрытых консультаций в Совете безопасности ООН представители стран Европы не стали высказываться о нарушениях украинской стороной моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры на территории России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, в ходе совещания российская сторона задала вопрос о возможности ООН провести дополнительные консультации с Киевом, чтобы «заставить» украинские власти соблюдать обозначенные договоренности.

«В ответ слова не взяла ни одна европейская делегация», — заявил Полянский.

Он отметил, что данные факты показывают «истинное стремление европейцев к миру».

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что РФ видит несоблюдение Украиной моратория на удары по российским энергетическим объектам.

Также атаки ВСУ на российские энергообъекты прокомментировал и член комитета Госдумы Андрей Колесник. Он отметил, что в течение месяца действия моратория стала ясна ценность российского слова. Парламентарий обратил внимание, что Россия выполнила все договоренности, тогда как Украине было на них «наплевать».

Ранее Минобороны сообщило об атаках ВСУ на энергообъекты в четырех регионах России.