«Пора переходить к кнуту». Закончился ли мораторий на удары по энергообъектам?

17 апреля должен завершиться 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам, который был согласован между Москвой и Киевом при посредничестве Вашингтона. В Кремле заявили, что окончательного решения о будущем по данной договоренности еще нет. При этом за минувший месяц украинские войска более 100 раз нанесли удары по российским объектам энергоинфраструктуры. Какие выводы можно сделать по итогам 30 дней моратория и согласится ли Россия на продление договоренностей — в материале «Газеты.Ru».

С 18 марта между Россией и Украиной действует 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам, который был согласован при посредничестве США. Срок действия соглашения должен завершиться в ночь на 17 апреля, либо вечером этого же дня.

18 марта президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых глава Белого дома предложил обеим сторонам конфликта отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер поддержал инициативу и поручил военным принять необходимые меры.

Несмотря на существующие договоренности, за прошедшие 30 дней ВСУ нанесли удары по российским объектам энергетической инфраструктуры более 100 раз.

Комментируя ситуацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о продлении моратория будет приниматься лично Владимиром Путиным. При этом сначала Москва планирует обсудить с Вашингтоном случаи нарушения соглашения со стороны Украины.

«Мы будем своевременно оповещать о позиции Кремля, пока я не готов вам сообщить о принятом решении», — сказал Песков.

Он отметил, что украинские власти фактически не придерживались режима прекращения ударов. По мнению Пескова, несоблюдение украинскими войсками моратория может иметь катастрофические последствия.

Кроме соглашения о прекращении ударов по энергетическим объектам, Вашингтон надеялся заключить договоренности о прекращении боевых действий в Черном море. Об этом говорил специальный представитель президента США Стив Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Взаимные обвинения

В течение всех 30 дней действия моратория Россия и Украина обменивались обвинениями в несоблюдении соглашения.

Ночью 15 апреля ВСУ массированно атаковали Курск с помощью беспилотников. По данным Минобороны России, над Курской областью только за ночь сбили 109 дронов.

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В результате атаки повреждения получили 24 многоквартирных дома, из которых три достаточно серьезно пострадали. В прокуратуре Курской области также сообщили о повреждении объектов социальной сферы. Из-за атаки беспилотников около тысячи человек остались без света.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявлял, что Россия строго соблюдает договоренности, в то время как российские объекты подвергаются ударам регулярно. Москва передавала в Вашингтон информацию об атаках.

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В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за атак без электроэнергии остались почти 4000 потребителей в двух регионах.

«Этот систематический и постоянный характер российских ударов явно свидетельствует о том, что Москва презирает дипломатические усилия партнеров. Путин не хочет даже обеспечить частичное прекращение огня», — сказал Зеленский.

Украинский лидер также выступил с критикой Трампа в программе «60 минут» на CBS News. Он пригласил американского президента «приехать и увидеть» своими глазами разрушения, которые принес конфликт с Россией.

После выхода интервью сам Трамп раскритиковал шоу «60 минут» на своей странице в Truth Social. Он заявил, что телеканал CBS вышел из-под контроля и должен заплатить за несоблюдение правил.

Итоги несостоявшегося перемирия

В Госдуме подчеркнули, что прошедшие 30 дней показали всему миру ценность российского слова. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Мы показали, что Россия держит слово и выполняет все договоренности, которые заключаются даже с Украиной. Киеву же вообще наплевать на все договоренности. И в данном случае руководство США все-таки прогибается под условия Киева, чего не надо бы делать с Зеленским, потому что это обнаглевшая, совершенно с непонятным статусом субстанция», — сказал депутат.

Он считает, что задуматься об итогах 30-дневного перемирия стоило бы и Евросоюзу:

«С Евросоюзом Зеленский тоже якобы договаривается, они напичкали его оружием, но сами при этом хотят слегка подразделить Украину. Я не удивлюсь, если вдруг Польша захочет загрести себе часть западной Украины, а в ответ получит ракетный удар от Зеленского. Если европейцы выводы не сделают из этой ситуации по договоренности, то это будут уже их проблемы. Им не Россию надо бояться, а Украину».

Военный эксперт Андрей Клинцевич считает, что результат от моратория на удары по энергообъектам определенно есть, но для России он носит скорее политический характер.

«Прошедшие 30 дней показали всему мировому сообществу и в первую очередь Трампу, что киевский режим недоговороспособен. Я очень надеюсь, что Трамп наконец-то понял, что у него нет влияния на Зеленского. Украинский лидер его фактически саботировал, потому что у Москвы были договоренности не с Киевом напрямую, а при посредничестве Вашингтона. То есть Киев в первую очередь обманул Вашингтон», — сказал Клинцевич «Газете.Ru».

Военный обозреватель Виктор Литовкин также заявил «Газете.Ru», что Украина подставила США, не соблюдая заключенный мораторий:

«Соглашение Россия заключала с США, а потом уже Штаты отдельно заключали соглашение с Украиной по энергетическому перемирию. Поэтому по большому счету Киев показал, что он недоговороспособен, что для Зеленского слово Трампа не имеет никакого значения».

Литовкин подчеркнул, что российская сторона уже через 10 минут после того, как Путин с Трампом договорился о временном частичном прекращении огня, приняла определенные меры для соблюдения соглашения. При этом многие европейские политики пытаются перевернуть ситуацию с ног на голову, утверждая, что Россия проигнорировала это энергетическое перемирие, а Украина все соблюдала.

Что будет дальше?

«Дальнейшие действия России будут зависеть от решения президента Путина, потому что он является верховным главнокомандующим. Он может продлить на неделю этот мораторий, может сказать, что это совершенно бесполезно и прекратить его действие. Президент может даже дать команду нанести ответные удары по энергетическим объектам Украины. Я думаю, эти удары будут достаточно болезненные», — заявил Литовкин.

В любом случае договариваться Россия будет исключительно с США, с Украиной обсуждать нечего, подчеркнул он.

«Во-первых, Украина не самостоятельная. Во-вторых, Украина ненадежное государство, обещаниям которого нельзя верить. Поэтому пусть сначала США воздействуют на Украину, а потом мы уже вступим в переговоры», — заключил военный обозреватель.

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Депутат Андрей Колесник считает, что после того, как действие моратория закончится, российские военные вправе предпринимать любые шаги, которые будут выгодны Москве:

«Соглашение заканчивается сегодня вечером. Скажем так в 00:01 Россия уже свободна от любых обязательств, поэтому любые действия на усмотрение нашего командования будут полностью оправданы».

В свою очередь военный эксперт Андрей Клинцевич считает, что для продолжения каких-либо договоренностей о прекращении огня США надо изменить подход к Украине:

«Хотелось бы верить, что Трамп поймет, что он исчерпал все пряники, чтобы воздействовать на Украину, и пора переходить к кнуту. Какой это может быть кнут? Например, санкции, остановка предоставления помощи и так далее. Пока мы видим, что результаты не устраивают Россию, и хотелось бы, чтобы американцы уже включались более активно в процесс давления на Киев».

Клинцевич предположил, что Трамп может изменить свою позицию и подхватить европейский нарратив о необходимости полного перемирия:

«Если Россия будет соблюдать полное перемирие, то Зеленский сможет перевооружиться, при этом украинские удары на самом деле продолжатся. Понятно, что Москва на это никогда не пойдет, но вот как раз европейцы используют это как контраргумент, якобы русские не хотят мира».