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В МИД рассказали, сколько раз Киев нарушил мораторий на удары по энергообъектам

Захарова: Россия вновь констатирует нарушение Украиной моратория
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия вновь видит несоблюдение Украиной моратория на удары по российским энергетическим объектам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, пишет ТАСС.

«ВСУ буквально ежедневно совершают налеты с помощью беспилотников на инфраструктуру российского топливно-энергетического комплекса», — сказала российский дипломат во время общения с прессой.

По ее словам, с начала действия моратория зафиксировано более 80 атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергообъекты РФ. Захарова подчеркнула, что обо всех было доложено представителям американской делегации. Срок действия моратория между РФ и Украиной истекает 17 апреля.

До этого член комитета Госдумы Андрей Колесник отметил, что 30 дней, которые действовал мораторий, показали всему миру ценность российского слова. Он заявил, что Россия выполнила все договоренности, в свою очередь Украине было на них «наплевать».

Депутат выразил мнение, что об итогах 30-дневного перемирия стоит задуматься Евросоюзу. Колесник подчеркнул, что Европе надо бояться не Россию, а «напичканную» оружием Украину. Он не исключил, что Владимир Зеленский однажды захочет нанести ракетный удар по ЕС.

Ранее стало известно, в скольких регионах России энергообъекты подверглись атакам ВСУ.

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